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Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğündeki deprem

24 Ekim 2017 Salı, 13:48
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğündeki deprem

MUĞLA (AA) - Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Ege Denizi'nde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçede herhangi olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin artçı olduğunu söyledi.

Depremle ilgili ilçede herhangi sıkıntının yaşanmadığını ifade eden Yılmaz, "Bize gelen olumsuz bir durum yok." diye konuştu.

Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 12.36'da meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin, yaklaşık 19,3 kilometre derinlikte oluştuğu bildirilmişti.

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