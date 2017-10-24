FETÖ'nün "askeri imam" yapılanmasına yönelik operasyon

SİVAS (AA) - Sivas merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 16 şüpheli yakalandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "askeri imam" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 23 kişiye yönelik Sivas merkezli 15 ilde operasyon düzenlendi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.