Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

FETÖ'nün "askeri imam" yapılanmasına yönelik operasyon

24 Ekim 2017 Salı, 13:54

SİVAS (AA) - Sivas merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 16 şüpheli yakalandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "askeri imam" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 23 kişiye yönelik Sivas merkezli 15 ilde operasyon düzenlendi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER
Sivas'taki FETÖ/PDY davası
YEREL

SİVAS'TAKİ FETÖ/PDY DAVASI

Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

SİVAS'TA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
SDT 2 ayrı oyunu 3 ilde sahneleyecek
YEREL

SDT 2 AYRI OYUNU 3 İLDE SAHNELEYECEK