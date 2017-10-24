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Mersin'de uyuşturucu operasyonu

24 Ekim 2017 Salı, 13:56
Mersin'de uyuşturucu operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de iki otomobilde yapılan aramada 117 bin 200 adet uyuşturucu hap ile 4 kilo 910 gram toz ezrar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını elde eden polis, şüpheli iki aracı otoyolda durdurdu.

Dedektör köpekler aracılığıyla yapılan aramada 19 kilo 535 grama denk gelen 117 bin 200 adet uyuşturucu hap ile 4 kilo 910 gram toz esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


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