Doktorun başına cam tabla düşmesi sonucu yaralanması

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MANİSA (AA) - Manisa'da bir binadan düşen büyük cam tabla nedeniyle yaralanan kadın doktor, sorumlular hakkında yasal hakkını arayacağını söyledi.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak Sakarya Mahallesi'ndeki özel bir hastanede çalışan doktor Ulviye Uzar, dün akşam görev yaptığı sağlık kuruluşu önünde yandaki bir binadan üzerine cam tablası düşmesi sonucu yaralandıktan sonra ameliyat edildi.

Uzar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çay içmek için servis önündeki bankta oturdukları sırada yandaki binanın 6. kattındaki cam tablanın üzerilerine düştüğünü söyledi.

Arkadaşının kazayı kıl payı atlattığını anlatan Uzar, "Arkadaşım, 'Bir gürültü duydum.' dedikten sonra uzaklaşmaya çalıştı ben de kafamı korumak için refleks gösterdim. Vücudumun belirli bölümlerinde cam kesikleri var. Her şey saniyeler içerisinde oldu. Aynı binada daha önce de olmuş. Bu konuda ne gerekiyorsa yapacağım. Sorumlular hakkında yasal haklarımı arayacağım." diye konuştu.

Hastanenin başhekimi Hasan Hemmati de cam tablanın rüzgar nedeniyle düştüğünü belirtti.

Cam parçalarının meslektaşında ciddi yaralara neden olduğunu anlatan Hemmati, "Gerekli müdahale yapıldı ve hastamızın şu anda hayati tehlikesi yok." dedi.



