Hakkari'de terörle mücadele

HAKKARİ (AA) - Yüksekova ilçesinde uyuşturucu madde imalatında kullanılan bin litre aseton ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda Bölük köyü ile Keçili köyü arasındaki Haram mevkisinde operasyon yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Operasyon neticesinde, toprağa gömülü vaziyette 650 adet 5 litrelik plastik bidon içerisinde toplam bin litre (uyuşturucu madde imalatında kullanılan) aseton maddesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."