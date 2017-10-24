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Hakkari'de terörle mücadele

24 Ekim 2017 Salı, 14:12

HAKKARİ (AA) - Yüksekova ilçesinde uyuşturucu madde imalatında kullanılan bin litre aseton ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Bölük köyü ile Keçili köyü arasındaki Haram mevkisinde operasyon yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyon neticesinde, toprağa gömülü vaziyette 650 adet 5 litrelik plastik bidon içerisinde toplam bin litre (uyuşturucu madde imalatında kullanılan) aseton maddesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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