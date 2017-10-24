KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,091-1,111 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,091
|1,111
|Ekmeklik diğer buğday
|0,948
|1,114
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,943
|1,109
|Makarnalık buğday
|0,994
|0,994
|ARPALAR
|Yemlik Arpalar
|0,881
|0,883
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,731
|0,802
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|2,510
|3,553