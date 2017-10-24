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Konya Ticaret Borsası

24 Ekim 2017 Salı, 14:19

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,091-1,111 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,091 1,111
Ekmeklik diğer buğday 0,948 1,114
Düşük vasıflı buğdaylar 0,943 1,109
Makarnalık buğday 0,994 0,994
ARPALAR
Yemlik Arpalar 0,881 0,883
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,731 0,802
BAKLİYATLAR
Fasulye 2,510 3,553

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