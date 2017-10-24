Kayseri'deki terör saldırısı davası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de geçen yıl çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili 15'i tutuklu, 3'ü firari 21 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma, adliye binasında yoğun katılımlı başka bir duruşma olması nedeniyle henüz açılışı yapılmayan Bölge İdare Mahkemesi binasındaki salona alındı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar Ekrem Uğur, Mehmet Yolcu, Mehmet Oluk, Ümit Kepir, Hüseyin Polat, Mehmet Ayaz, Barış Kaya, Murat Talan, Serkan Ay, Hamit Eroğlu, Fahri Demirbaş, Hasan Ekici ve İsmail Hakkı Yıldırımçakar ile avukatları hazır bulundu.

Terör saldırısında şehit olan askerlerden Yunus Emre Duran'ın babası müşteki Mahmut Duran da duruşma salonuna geldi.

Terör saldırısını gerçekleştiren Kasım Yıldırımçakar'ı olay tarihine kadar evinde barındırdığı iddia edilen sanıklardan Ekrem Uğur, ifadesinde, sanıklardan Kenan Çiçek'i 15 yıldır tanıdığını söyledi. Kendisinin daha önce Adana'da yaşadığını ve ailece görüştüklerini belirten Uğur, Çiçek'in daha sonra Diyarbakır'a taşındığını anlattı.

Çiçek'in geçen yıl kasım ayında firari sanık Ferhat Tekiner ile Adana'ya geldiğini belirten Uğur, şunları söyledi:

"Ben kaynakçıyım. Beni Tekiner ile tanıştıran Çiçek'tir. Birlikte hasarlı araç işi yaptıklarını söyledi. Adana'da misafirim oldular. Birçok kez gelip gittiler. Geçen sene aralık ayının birinci ya da ikinci haftasında Çiçek ve Tekiner, tekrar Diyarbakır'dan Adana'ya geldi. Çiçek, yanında Tekiner ile iş yerime gelerek bana, 'misafirim var, baldızımın evi müsait değil, sende kalabilir mi?' diye sordu. Ben de kabul ettim. Evimde bir akşam misafir ettiğim kişinin daha sonra emniyette ismini öğrendiğim terör saldırısını gerçekleştiren Yıldırımçakar olduğunu öğrendim. Ben daha önce Kasım Yıldırımçakar'ı tanımıyordum."

Ertesi gün, Çiçek ve Tekiner'in çalıştığı iş yerine geldiğini ve Yıldırımçakar'ın olmadığını anlatan Uğur, onu sorduğunda, kendisine 'işi vardı, gitti' dediklerini belirtti.

Çiçek'in daha sonra tekrar iş yerine geldiğini ve Diyarbakır'dan acele çıktığı için ehliyetini yanına almadığını, çocuklarını gezdirmek ve akraba ziyareti için araca ihtiyacı olduğunu, kendisinden tanıdığı varsa bir araç kiralamasını istediğini öne süren Uğur, "Bu işi yapan bir arkadaşım vardı, aracı kendi adıma iki günlüğüne kiraladım ve Çiçek'e verdim. İki günün ardından aracın kiralama süresini uzattım. Patlamadan bir gün önce Çiçek, yanında Tekiner ile geldi. İşinin bittiğini, Tekiner'in araçla geldiğini ve Diyarbakır'a döneceğini söyleyerek, kiralık aracı götürüp bırakacağını söyledi. Ben kendisini bir daha görmedim."

Ehliyetini Diyarbakır'da unuttuğunu söyleyen arkadaşı Çiçek'in kiralık aracı bıraktıktan sonraki günlerde, buradan başka bir araç daha kiraladığını öğrendiğini kaydeden Uğur, "Demek ki ehliyeti yanındaymış, beni kullanmış." dedi.

Agit Uğur isimli kardeşinin bir deposu olduğunu kaydeden Uğur, geçen yıl ağustos ayında yaşanan bir hırsızlık olayında kardeşinin bazı malzemelerinin çalındığını, Kenan Çiçek'in buraya patlayıcı madde bırakıp bırakmadığını bilmediğini ileri sürdü.

Uğur, mahkeme heyetinin gösterdiği sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, paylaşımların ise tarafından yapılıp yapılmadığını hatırlamadığını söyledi.

Terör saldırısında kullanılan aracın sahibi sanık Mehmet Yolcu da şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise şifa diledi. Şanlıurfa'da bir okulda kantincilik yaptığını analatan Yolcu, "Aracı 5-6 yıldır kullanıyorum. Terör saldırısından iki gün önce 15 Aralık 2016 tarihinde saat 18.00 gibi işten eve geldim. Arabayı evin önüne park ettim. Ertesi sabah saat 05.00 sıralarında işe gitmek üzere evden çıktım, aracın park ettiğim yerde olmadığını gördüm. Polislere haber verdim. Ekipler MOBESE kayıtlarına baktılar. Aracın önce Diyarbakır daha sonra ise Adana istikametine gittiğini tespit ettiler. Ben de kendi imkanlarımla bu istikametlerde bulunan bütün yerlere baktım ama araca rastlayamadım. Patlamanın olduğu 17 Aralık 2017 tarihinde polisler gelip evi aradılar. Bizi alıp emniyete götürdüler. Çalınan aracımın patlamada kullanıldığını söylediler. Daha sonra Kayseri'ye getirdiler. "

"Anahtarı bilerek aracın içinde bıraktı" iddiasının doğru olmadığını aktaran Yolcu, aracının iki anahtarının bulunduğunu, bunlardan birinin daha önce çamurlu suya düşüp bozulduğunu ve bu yüzden bozuk anahtarı aracın içinde bıraktığını belirtti.

Yolcu, aracı çaldığı iddia edilen sanıklardan Ferhat Tekiner'i ve diğer sanıkları tanımadığını sözlerine ekledi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi.

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da 1. Komando Tugay Komutanlığından çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bombalı saldırıda 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı.

