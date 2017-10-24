Adana'da terör davasında karar

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Adana'da haklarında silahlı terör örgütü Hizbullah'a üye oldukları suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan aralarında bazı dernek yöneticilerinin de bulunduğu tutuksuz 11 kişi ilk duruşmada, yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraat etti.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemes'nce görülen duruşmaya, tutuksuz sanıkların hiçbiri katılmazken, savunma yapan sanık avukatları mahkeme heyetinden müvekkillerinin beraatlerine karar verilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti de delil yetersizliğinden dolayı tüm sanıkların beraatine hükmederek, dosyayı karara bağladı.

Adana Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan ihbarlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çeşitli dernek, dergi ve gazetelerde çalışıp yöneticilik yapan 11 kişi hakkında, silahlı terör örgütü Hizbullah'a üye oldukları gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



