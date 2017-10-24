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Maçka yaylaları kaçak yapılardan temizleniyor

24 Ekim 2017 Salı, 14:25
Maçka yaylaları kaçak yapılardan temizleniyor

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde, yaylalardaki kaçak yapılar yıkılıyor.

Maçka Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Valiliği kararıyla İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün, Maçka ilçesindeki kaçak yapıların tespitine ilişkin çalışmasını tamamladığı belirtildi.

Belediye ekiplerinin, tespit çalışmalarının ardından, Yazlık Mahallesi'ne bağlı Arnastal Yaylası'nda ev yapmak üzere açılan 39 alanı iş makinesiyle kapattığına işaret edilen açıklamada, ekiplerin ayrıca inşaatı süren 5 kaçak yapıyı da yıktığı kaydedildi.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, yayla turizminin bölge için büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, yaylalardaki çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için çalışmalar yürütüldüğünü anımsattı.

Trabzon Valiliği kararıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün belirlediği kaçak evlere hızla müdahale edildiğini belirten Koçhan, "Arnastal Yaylamızda İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız ve belediyemizin oluşturduğu ekiple kaçak yapılara müdahale edildi. Kaçak yapılara asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.


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