Trabzonspor, Çorum'a gitti

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın deplasmanda Çorum Belediyespor ile yapacağı maç için Çorum'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.00'te özel uçakla Merzifon'a hareket etti. Trabzonspor'un buradan da kara yoluyla Çorum'a geçeceği belirtildi.

Karadeniz ekibinin 19 futbolcudan oluşan kafilesinde, sakatlığı bulunan Burak Yılmaz, Juraj Kucka, Tomas Hubocan, Abdülkadir Ömür, cezalı olan Jose Sosa ve Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra Onur Recep Kıvrak ile Olcay Şahan olmak üzere 8 futbolcu yer almadı.



