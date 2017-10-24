Afyonkarahisar'daki mühimmat deposu patlaması davası

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012 yılında Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası 4. Mühimmat Bölge Komutanlığı 41. Mühimmat Bölük Komutanlığı'nda yer alan cephanelikte meydana gelen ve 25 askerin şehit olduğu, 11 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin dava tekrar görülmeye başlandı.

Daha önce Eskişehir Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesinde görülen, askeri mahkemelerin Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kapatılmasından dolayı Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesine alınan davanın ilk duruşması yapıldı.

Duruşmada, davadan vareste tutulan tutuksuz sanıklar Ali Duran, Tuncay Aydın, Veysel Özbay katılmazken, şehit yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin de duruşmaya gözlemci olarak katıldı. Müşteki sıfatı ile davacı olan şehit yakınları tek tek isimleri okunarak duruşma salonuna alındı. Duruşmayı CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da takip etti.

Şehit yakınları sanıklardan şikayetçi olduklarını ve daha önce verdikleri ifadeyi yenilediklerini belirterek, olayla Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) bağlantısının olup olmadığının araştırılmasını istedi.

Mahkeme heyetinin söz verdiği, şehit er Tolga Taştan'ın babası Ali Taştan, sabahın erken saatinden beri duruşma salonu önünde beklediklerini belirterek, "Biz 5 yıldır bu davanın sonuçlanmasını bekliyoruz. Her davaya katılıyoruz. Ama sanıklar hiçbir zaman katılmıyor. Biz sanıkların da buraya gelerek duruşmalara katılmasını isterdik." dedi.

Şehit er Onur Fikret Dülger'in babası Zekai Fırat Dülger ise konuşmasında, "Sanıkların tutuklanmasını talep ediyorum. Biz evlatlarımızı kaybettik. Ayrıca olayın FETÖ ile bağlantısının araştırılmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Avukat yeniden keşif yapılmasını talep etti

Müşteki avukatlarından Mustafa Sait Aksu da salonda bulunan şehit yakınlarının yüzünde 5 yıl önceki hüznün aynısının olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Askeri mahkeme döneminde delilerin yeterince toplanmadığını düşünüyorum. Askeri mahkeme bizim birçok talebimizi dikkate almadan reddetti. Keşif için giden heyet turistik gezi yaparcasına nasıl gittiyse öyle geri geldi. Yeniden keşif yapılmasını, sanıkların tutuklanmasını ve vareste hükmünün geri bırakılmasını talep ediyorum."

Mahkeme heyeti, diğer avukatlara da söz verilmesinin ardından davayı 6 Mart 2018'e erteledi.