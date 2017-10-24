Bayburt'taki FETÖ/PDY davasında karar

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bayburt Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Hamza Cansever ile avukatı katıldı.
Duruşma dosyasına giren belgelerin okunmasının ardından mahkeme heyeti, sanık hakkında ifade veren kişilerin, Cansever'in "örgüt üyesi ve yöneticisi" olduğu yönünde beyanları bulunduğunu belirtti.
Sanık Cansever, doktor olduğunu, kendisi hakkında ifade veren tanıklar arasında meslektaşları ve komşularının bulunduğunu belirterek, bu kişilerin ifadelerine itibar edilmemesi gerektiğini savundu.
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Cansever'e, "silahlı terör örgütüne üye olma", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.