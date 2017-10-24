Bartın'da uyuşturucu operasyonu

BARTIN (AA) - Bartın'da yaklaşık 3 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bartın Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Dallıca köyünde ikamet eden E.P'nin, uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı ihbarı üzerine evine operasyon düzenledi.
Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada, 2 kilo 885 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.