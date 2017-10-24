Marmaris'te sağanak etkili oldu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçede okula giden öğrenciler ve vatandaşlar, kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı.
Siteler Mahallesi'nde bir motoryat karaya vurdu. Motoryat, çevredekilerce iskeleye bağlandı.
Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede 5 saatte metrekareye 56 kilogram yağış düştü. Yağış anında rüzgar, çok kuvvetli, yer yer şiddetli anlık fırtına şeklinde esti. Yağışların, yarın akşamdan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.