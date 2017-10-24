"Gençleştirme operasyonu ile başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum"

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AMASYA (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu, milli takımlarda gençleştirme operasyonu yaptıklarını söyledi.

Eyuboğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikleri 2010'dan beri federasyon olarak çok güzel işler yaptıklarını ifade etti.

Altyapı ve milli takımlarda çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Eyuboğlu, "Göreve geldiğimizde sadece Süper Lig varken şimdi 1. Lig, 2. Lig ve bölgesel ligimiz de var. Takım sayısı 56'dan 120'ye ulaştı. Tabii ki bunlar yeterli değil. Çünkü federasyonların başarıları, milli takımların başarıları ile ölçülüyor." diye konuştu.

Başarıyı yakalamak için arkadaşlarıyla yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Eyuboğlu, "Milli takımlarımızda gençleştirme operasyonu var. Umuyorum ki genç arkadaşlarımız gelecekte çok başarılı olacak. Bu sıkıntılı süreçte mağlubiyetler yaşayabiliriz ama sonunda başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Eyuboglu, yerli oyuncu sıkıntısı yaşanması sebebiyle yabancı hentbolcu sayısının serbest bırakılması yönünde çalışma yaptıklarını hatırlatarak, ''Bunun emsalleri Avrupa'da bulunuyor. Almanya'da, Fransa'da yabancı serbestliği var. Bizde de altyapı eksikliği ve genç oyuncuların yetişmemesi nedeniyle bir sıkıntı doğuyor. Yabancı oyuncu statüsündeki bu çalışmayı yapmazsak liglerimizde oynayacak oyuncu bulmakta zorlanırız. Federasyon olarak bu yönde bir karar aldık ve uygulamaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.











