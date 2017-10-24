Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan eski öğretmen İlyas Günaydın ve avukatı katıldı.

Meslekten ihraç edilen Günaydın, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Terör örgütüyle ilgisinin olmadığını savunan sanık, "Öğretmenliğe başlamadan önce şimdi suçlandığım bazı kurumlarda çalıştım. Bugün böyle olacağını bilsem çalışır mıydım? Benim hiçbir terör örgütü ile bağım yok." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esasa ilişkin mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, İlyas Günaydın'ı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.