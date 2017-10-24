Yeşilgiresun Belediyespor galibiyete odaklandı

GİRESUN (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında 29 Ekim Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, rakipleri karşısında galip gelerek ligde yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi.
Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta konuk ettikleri Sakarya Büyükşehir Belediyespor'a mağlup olduklarını anımsattı.
Sakarya Büyükşehir Belediyespor yenilgisiyle bu sezonki ilk mağlubiyetlerini aldıklarını vurgulayan Güneş, bunun üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti.
Pazar günü deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yenerek ligde yeniden çıkışa geçmek istediklerini aktaran Güneş, "Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçını geride bıraktık. İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasına odaklandık. Hafta içi iyi hazırlanarak İstanbul'a gideceğiz. Rakibimiz karşısında son topa kadar mücadele ederek parkeden galip ayrılmak ve ligde yeniden çıkış yakalamak istiyoruz." diye konuştu.