GÜNCELLEME - Kırşehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında emniyet müdürleri ve komiserlerin de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, halen görevde bulunanlar ile kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında ihraç edilen 17 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için Kırşehir merkezli, Ankara, Kayseri ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında eski 4. sınıf emniyet müdürleri G.S. ve S.Y, eski komiserler K.G, N.E, İ.S, A.S. ve A.T, eski polisler K.Ç, Ü.S, M.I, M.Y.Ö, Ş.G, S.K. ve H.B. ile halen görevde olan polis memurları M.E, H.Y, İ.G, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin bir kısmının Bank Asya hesaplarında şüphe çeken hareketler olduğu ileri sürüldü.