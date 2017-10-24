Adana'da suç örgütü sanıklarına hapis cezası

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ADANA (AA) - Adana'da "silahlı suç örgütü kurma, yönetme, üye olma" ve "silahlı çatışma neticesinde vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratma" gibi suçlardan yargılanan 42 sanıktan 33'ü 1 yıl 4 aydan 102 yıl 11 aya kadar değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz bazı sanıklar ile avukatları katıldı.

"Silahlı suç örgütü kurma, yönetme, üye olma", "silahlı çatışma neticesinde vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratma", "yağmaya teşebbüs", "yağma", "darp", "tehdit", "kesici aletle yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" gibi 18 ayrı suçtan yargılanan sanıklar savunma yaptı.

Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, suç örgütünü kurdukları iddia edilen Ramazan Adar'ı 102 yıl 11 ay, akrabası Ethem Adar'ı ise 102 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Diğer 31 sanık ise 61 yıl 8 ay ile 1 yıl 4 ay arasında değişen hapis ve değişik oranlarda para cezasına çarptırıldı. Sanıklardan 9'u ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 25 Ocak 2013'te merkez Seyhan ilçesi Denizli, Mithatpaşa ve Narlıca mahallelerinde bir suç örgütünün zorla haraç topladığı bilgisini ulaşmıştı. Polisin Adana, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Niğde ve Şanlıurfa'da yaptığı eş zamanlı operasyonlar sonucu yakalanan 42 kişi hakkında dava açılmıştı.