Ahlat'taki Selçuklu mezarlığında 600 mezar taşı düzeltildi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmalarında 7 yılda yaklaşık 600 eğik mezar taşı düzeltildi.

Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının destekleriyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığında yürütülüyor.

Prof. Dr. Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 210 dönümlük mezarlıkta yıkılmış taşları ayağa kaldırmaya çalıştıklarını söyledi.

Mezarlıktaki eğik taşları düzelterek üzerindeki likeni temizlediklerini anlatan Karahan, "Bu sezonla birlikte 7 yıl boyunca yaklaşık 600 mezar taşını düzelttik. 550 mezar taşının okumasını gerçekleştirdik. Yaklaşık 500 taşın likenini temizledik." dedi.

Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın Türk İslam tarihi açısından önemine işaret eden Karahan, "Yeryüzünde böyle bir mezarlık başka yok. Bin 400 devasa taş yüzyıllar boyunca korunarak gelmiş. Bu mezar taşları buradaki kültürel yapıyı, geçmişteki yerleşimi bize bildirmekte. Taşların birçoğu 32 usta tarafından yapılmış. Burada çok büyük bir atölye var. Kültürel bir çalışma var." ifadelerini kullandı.

Karahan, Ahlat'ın çok büyük sanatkarları yetiştirip Anadolu'ya gönderen bir yer olduğunu vurguladı.

Ahlat mezar taşlarının, Türk aydınlarının dünyaya yayılmasına vesile olduğunu dile getiren Karahan, şunları kaydetti:

"Dünyanın hiçbir yerinde 4 metre yüksekliğinde ve tek parça taştan yapılmış, 1-1,5 metresi yerin altına kadar giden böyle devasa taşlara rastlanmıyor. Bunların üzerindeki süslemeler çok önemli. Selçuklular döneminde Karatay Medresesi'nde, Sırçalı Medresesi'nde, Kubadabad Sarayı'nda, Divriği Ulu Cami'de, Kayseri'deki yapılarda gördüğünüz tüm süslemeleri burada görebiliyoruz. Geometrik süslemeler, palmetler, ejderha başları, bunların hepsi Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda görülüyor. Bu yüzden taşların korunması çok önemli."



