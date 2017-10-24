İdlib'de çatışmasızlık bölgesi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

HATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine intikali kapsamında Hatay'daki askeri hareketlilik sürüyor.



İntikalin yapılacağı İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı ilçesine gelen askeri malzemeler ile 2 otobüs asker ve zırhlı personel taşıyıcılar kentteki ilgili birliklere sevk edildi.

Bu arada Hatay'daki askeri birliklerin bazı bölümlerine de iş makineleri kullanılarak kurşun geçirmez akordiyon siper örme işlemi devam ediyor.

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında Hatay'a getirilip birliklerde konuşlandırılan obüslerin etrafının yüksek toprakla çevrildiği görüldü.