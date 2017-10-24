Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İdlib'de çatışmasızlık bölgesi

24 Ekim 2017 Salı, 15:17

HATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine intikali kapsamında Hatay'daki askeri hareketlilik sürüyor.

İntikalin yapılacağı İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı ilçesine gelen askeri malzemeler ile 2 otobüs asker ve zırhlı personel taşıyıcılar kentteki ilgili birliklere sevk edildi.

Bu arada Hatay'daki askeri birliklerin bazı bölümlerine de iş makineleri kullanılarak kurşun geçirmez akordiyon siper örme işlemi devam ediyor.

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında Hatay'a getirilip birliklerde konuşlandırılan obüslerin etrafının yüksek toprakla çevrildiği görüldü.

İLGİLİ HABERLER
Hatay'da 43 kaçak göçmen yakalandı
YEREL

HATAY'DA 43 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Hatay'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL

HATAY'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
Bakanlar Soylu ve Canikli Hatay'da
YEREL

BAKANLAR SOYLU VE CANİKLİ HATAY'DA

İdlib'de çatışmasızlık bölgesi
YEREL

İDLİB'DE ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ
Hatay'da Suriyeli yetim ve öksüzlere tekne gezisi
YEREL

HATAY'DA SURİYELİ YETİM VE ÖKSÜZLERE TEKNE GEZİSİ
Hatay'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
YEREL

HATAY'DA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ ÖLDÜ
Bakanlar Soylu ve Canikli Hatay'da
YEREL

BAKANLAR SOYLU VE CANİKLİ HATAY'DA

Bakanlar Soylu ve Canikli Hatay'da
YEREL

BAKANLAR SOYLU VE CANİKLİ HATAY'DA

BM'den Suriyelilere 18 tır yardım malzemesi
YEREL

BM'DEN SURİYELİLERE 18 TIR YARDIM MALZEMESİ
Hatay'da banka şubesindeki usulsüzlük davası
YEREL

HATAY'DA BANKA ŞUBESİNDEKİ USULSÜZLÜK DAVASI
İHH'dan Suriyeli ailelere kışlık yardımı
YEREL

İHH'DAN SURİYELİ AİLELERE KIŞLIK YARDIMI
İdlib'de çatışmasızlık bölgesi
YEREL

İDLİB'DE ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ