İdlib'de çatışmasızlık bölgesi

HATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine intikali kapsamında Hatay'daki askeri hareketlilik sürüyor.
İntikalin yapılacağı İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı ilçesine gelen askeri malzemeler ile 2 otobüs asker ve zırhlı personel taşıyıcılar kentteki ilgili birliklere sevk edildi.
Bu arada Hatay'daki askeri birliklerin bazı bölümlerine de iş makineleri kullanılarak kurşun geçirmez akordiyon siper örme işlemi devam ediyor.
İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında Hatay'a getirilip birliklerde konuşlandırılan obüslerin etrafının yüksek toprakla çevrildiği görüldü.