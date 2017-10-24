Van'da 20 bin öğrenci sinemayla buluşturulacak

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

VAN (AA) - Van Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, "Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın" projesi kapsamında il genelinde 20 bin öğrencinin sinemayla buluşturulacağını bildirdi.

Kırekin, yaptığı yazılı açıklamada, sinemada film izleme imkanı bulamayan bir milyon öğrenci için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği tarafından "Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın" projesi başlatıldığını belirtti.

Bu kapsamda, Van'da 20 bin öğrencinin beyaz perdeyle buluşturulacağını vurgulayan Kırekin, projeye, sinemaya gidemeyen 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin büyük ilgi göstereceğine inandığını ifade etti.

Kırekin, 81 ilde hayata geçirilen projeyle bir milyon öğrenciye ulaşılmasının hedeflendiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha önce sinemaya gitme imkanı olmamış öğrenciler bu kapsama alındı. 22 Aralık tarihine kadar 20 bin öğrenciyi Van AVM'de sinemayla buluşturacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlemiş olduğu ve tavsiye edilen filmler izlettirilecek. Güzel bir etkinlik. Ulaşım konusunda bize destek sunan Van Valiliğimize teşekkür ediyoruz. Müdürlüğümüze bağlı Temel Eğitim Bölümü tarafından organize edilen çalışma bugün itibarıyla start aldı. Salı ve çarşamda günleri öğrencilerimizi beyaz perdeyle buluşturacağız."