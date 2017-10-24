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Demir Grup Sivasspor kupada iddialı

24 Ekim 2017 Salı, 15:32
Demir Grup Sivasspor kupada iddialı

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarını ve sonuna kadar gitmeyi istediklerini söyledi.

Aybaba, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 9. haftasında sahalarında Bursaspor ile oynadıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

Takımının iyi ve coşkulu bir oyunu sahaya yansıttığını aktaran Aybaba, "Maçtan sonra 'keşke kazanabilseydik' diyoruz. İyi bir taraftar topluluğumuz vardı. Bazı şeyleri geliştirmeyi öğrendik, devam edeceğiz." dedi.

Kırmızı-beyazlı ekibin, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında yarın sahasında TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor'u konuk edeceğini anımsatan Aybaba, "Kupada iddialıyız, sonuna kadar gitmeyi planlıyoruz. Futbol bu, işi ciddiye almak lazım. Rakibin burada vitrin maçı, onlar daha çok isteyecekler. Bizim oyuncularımızın da onlar kadar isteyip, yetenekleri ve kaliteleriyle maçı kazanmaları gerekiyor." diye konuştu.

Aybaba, kupa maçının ardından ligde deplasmanda 29 Ekim'de Kardemir Karabükspor ile karşılaşacaklarını belirterek, "Şu ara sallanan bir takım ama tecrübeli, yetenekli, iyi oyuncuları var. Biz de iyi takımız, çok iyi maç olacak." ifadelerini kullandı.


- Antrenman


Demir Grup Sivasspor, yarın sahasında Kızılcabölükspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından futbolcular, çift kale maç yaptı.

İdmanda sakatlıkları nedeniyle Ziya Erdal ve John Boye takımdan ayrı koştu.


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