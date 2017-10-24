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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

24 Ekim 2017 Salı, 15:32

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 24,50 lira, en yüksek 34,00 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli

En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Dana eti HTS 24,50 34,00
Sığır etiHTS 28,7134,00
Kemiksiz etHTS 29,00 57,00
Karkas etHTS 21,00 28,00
Kırıntı et HTS 14,00 14,00
Sucuk HTS 31,25 33,00
Döner eti HTS 9,96 9,96
Buğday HMS 0,80 0,97

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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