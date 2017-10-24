Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 24,50 lira, en yüksek 34,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|24,50
|34,00
|Sığır eti
|HTS
|28,71
|34,00
|Kemiksiz et
|HTS
|29,00
|57,00
|Karkas et
|HTS
|21,00
|28,00
|Kırıntı et
|HTS
|14,00
|14,00
|Sucuk
|HTS
|31,25
|33,00
|Döner eti
|HTS
|9,96
|9,96
|Buğday
|HMS
|0,80
|0,97
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili