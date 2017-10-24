Kırşehir'deki FETÖ/PDY davası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında açılan davada tutuklu yargılanan sanık, tahliye oldu.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık L.Y. ve avukatı katıldı. Savunması alınan sanık, iki telefon hattı bulunduğunu, hiç birine örgütün gizli yazışma programı ByLock'u yüklemediğini ileri sürdü.

Mahkeme başkanının, "Bir telefon hattında kullanılan ByLock programı Ankara'dan HTS kaydı veriyor. Ankara'da yaşadın mı?" sorusu üzerine L.Y, Ankaralı olduğunu ancak 1990'lı yılllardan itibaren Kırşehir'in Kaman ilçesinde oturduğunu söyledi.

Başkanın, hattını başkasının kullanıp kullanmadığını sorması üzerine sanık, hattını bir süre yeğenine verdiğini söyledi.

L.Y, yeğeninin Kastamonu'da üniversite öğrencisi olduğunu ve hattını bir süre kullandıktan sonra iade ettiğini anlattı. Kayıtları inceleyen mahkeme heyeti, hattın Kastamonu'dan da HTS kaydı verdiğini belirledi.

Mahkeme heyeti, L.Y'nin adli kontrol kararıyla tahliyesine, yeğeni S.Y. hakkında soruşturma başlatılması için Cumhuriyet Savcılığına yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.