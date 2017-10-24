AK Parti'nin Niğde Belediye Başkan adayı Rıfat Özkan

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NİĞDE (AA) - AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, partisinin Niğde Belediye Başkan adayının Rıfat Özkan olduğunu bildirdi.

Niğde Belediyesi'nde meclis üyeleri ile bir araya gelen Kaya, Belediye Başkanı Faruk Akdoğan’dan yaptıkları değerlendirmelerin ardından makamı boşaltmasını istediklerini aktardı.

Niğde’de gerçekleştirdikleri temayül sonucu 4 ismin öne çıktığını belirten Kaya, "Burada yapılan temayül sonuçlarında gerek partimizin meclis üyeleri gerek ana kadememiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımızın değerlendirmeleri sonucunda en fazla oyu alan 4 kardeşimiz dün Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştü ve bu görüşme sonucunda da Meclis Üyeleri'nden Belediye Başkan Yardımcısı Rıfat Özkan Bey'e karar verildi." diye konuştu.

Türkiye’de yerel yönetimlerin önemine değinen Kaya, şunları söyledi:

“Türkiye’de yapacağımız ilk mahalli seçimlerde 50 artı 1’i alma hedefimiz ve hayalimiz var. Bunu gerçekleştirebilmek için de belediye başkanlarımızın, meclis üyelerimizin, partimizin tüm kademlerindeki arkadaşlarımızın, milletvekillerinin el birliği ile Niğde ve tüm Türkiye için yapılması gereken neyse onları en güzel şekilde gerçekleştirmeleridir."

"Burada AK Parti'li belediye başkanları ile ilgili yapılan tasarrufu hala anlayamayan arkadaşlarımız var." ifadesini kullanan Kayşa değerlendirmelerine şöyle sürdürdü:

"Belediye başkanlarımız seçimle geliyor ve seçimle gidiyor. Bu, doğru bir şey ancak bu seçimle gelip seçimle gitme sürecinde yani ilk 5 yıllık periyotta bizim belediye başkanlarımıza 3 denetimimiz var. Birisi idari denetimdir, bunu İçişleri Bakanlığımız yerine getiriyor, bütün Türkiye’nin siyasi tarihi boyunca yerel yönetimlerle ilgili anayasadan aldığı bu işi İçişleri Bakanlığımız yapıyor. Hukuki denetim var, bunu yargı gerçekleştiriyor. Belediyelerimizin kendi iç meclislerinden oluşturduğu bir denetim söz konusu, bu da yerel bir denetim. Dolayısıyla bunları birleştirdiğimizde biz, şehrimizin hukuku, partimizin hukuku, milletin hukukunu korumak adına bazı değerlendirmeler yaptık. Bugün de bunlardan birinin sonuçlandırması için inşallah hep birlikte seçim yapacağız.”