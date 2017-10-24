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Yüksekova Gümrük Müdürlüğü binası hizmete girdi

24 Ekim 2017 Salı, 15:40

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, ihracatla ilgili işlemlerin yapılabileceği gümrük müdürlüğü binası faaliyete girdi.

Yeni yapılan çevre yolu üzerinde Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Yüksekova Gümrük Müdürlüğü binasında, işlemlere başlandı.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılan müdürlük binasının bölgeye katkı sunacağını ve ihracatçılara büyük kolaylık sağlayacağını söyledi.

İhracaat yapmak isteyenlerin işlemlerini burada rahatlıkla gerçekleştirebileceğini aktaran Kaşıkçı, "Bu işlemler önceden Van'da ya da çevre illerde yapılıyordu. Artık işlemler burada da yapılabilecek. Burası bölgenin ihracaatının artmasına fayda sağlayacak." dedi.

İhracatçıların gümrük işlemlerini müdürlükte tamamladıktan sonra Esendere Gümrük Kapısı'na gideceğini belirten Kaşıkçı, "İlçede ilk defa ihracatla ilgili işlemler yapılabilir duruma geldi. Yüksekova ilklerin yaşandığı bir dönemden geçiyor." diye konuştu.



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