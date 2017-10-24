Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan tutuksuz 7 avukat ile firari öğretmen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, tutuksuz sanıklar E.P, B.I, S.K. ve A.A. ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, sanık S.Y'ye ait mahkemeye yeni ulaşan "ByLock" trafik bilgisinin okunmasının ardından avukatlara söz verildi.

Söz alan sanık S.Y'nin avukatı, "ByLock" trafik bilgisi belgesini inceleyip beyanda bulunmak için süre istedi.

Diğer avukatlar da dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını ve gelen belgeleri inceleyip beyanda bulunmak için süre talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, "ByLock" trafik bilgisi ve haberleşme içeriğinin İl Emniyet Müdürlüğü'nden istenmesi için müzekkere yazılmasını, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanığın Zeynep K'nin yakalanmasının beklenmesini ve gelen belgeleri inceleyip beyanda bulunmaları için avukatlara süre verilmesini kararlaştırarak, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili tarafından hazırlanan ve Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuksuz 7 avukat ve firari 1 öğretmen hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından 7 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.



