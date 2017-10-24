Üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin dava

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ADANA (AA) - Adana'da, üniversite öğrencisi 23 yaşındaki İsmail Kandemir Yaluk'un silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan anne, baba ve oğlu ile tetikçi olduğu iddia edilen sanık ve 4 yakınının yargılanmasına devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Muhammet Emin, annesi Gülesin ve babası Hüseyin Kahraman ve tetikçi olduğu iddia edilen Harun Erdem ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Ramise ve Gökhan Ç. ile Rezzan ve Burhan S. çifti ise duruşmaya gelmedi.

Öldürülen gencin annesi Aysel ve babası Muhsin ile akrabaları ve arkadaşları ise bu duruşmaya da üzerinde gencin fotoğrafının ve "Daima bizimlesin Kandemir" yazısı bulunan tişört giyerek katıldı.

Sanıklardan Gülesin Kahraman, bugüne kadar bazı şeyleri anlatamadığını belirterek, 5 sayfadan oluşan yazılı savunmasını mahkeme heyetine verdi.

Mahkeme başkanınca yazılı savunması okunan Kahraman, polisin baskısı nedeniyle eşine iftira attığını öne sürerek, "Eşime iftira attığım için vicdan azabı çekiyorum, utanıyorum. Ben kimseyi azmettirmediğim için o yönden rahatım." diyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme başkanı, Hüseyin Kahraman’ın savunmasına geçmeden önce cezaevi yönetimince mahkemeye gönderilen ve Hüseyin ismine yazılı olarak havalandırmaya atılan ve infaz koruma memurlarınca bulunan bir pusulayı okudu.

"Keno" isimli birinin yazdığı belirtilen pusulada "50 bin liraya Reşo dayı işi kabul edecek" diye yazdığını belirten mahkeme başkanı, sanıklardan Harun Erdem’e kendisine cezaevinde ne diye hitap edildiğini, "Keno" isimli birini tanıyıp tanımadığını sordu.

Erdem de bunun üzerine "Bana 'Reş' derler. Keno isimli kişiyi de tanımam, samimiyetim yoktur. Kimseden para istemedim. Bizim adımıza bu pusulayı düzenleyip atmış olabilirler." dedi.

Daha sonra savunmasına devam eden Erdem, Kahraman ailesinin bu olayla ilgisinin olmadığını savundu.

Cinayetin aniden gelişen bir olay olduğunu savunan Eren, "Konuşmaya gitmiştim. Ansızın gelişti. Vicdan azabı çekiyorum. Öldürmeye gitmemiştim." ifadesini kullandı.

Muhammet Emin Kahraman da kendisinin, annesi ve babasının bu cinayetle ilgisinin olmadığı iddiasını tekrarladı.

Sanık baba Hüseyin Kahraman ise kimseyi birini öldürmesi için azmettirmediğini, pusuladan da haberinin olmadığını savunarak, eşinin kendisi hakkında iftiralarda bulunduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

- Olay

Merkez Çukurova ilçesinde, 13 Mayıs'ta Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğrencisi İsmail Kandemir Yaluk, annesi Aysel Yaluk ile evinin önüne geldiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Yaluk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Soruşturma kapsamında Yaluk'un kız arkadaşı S.Y'nin eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Muhammet Emin, annesi Gülesin ve babası Hüseyin Kahraman ile ablaları Ramize Ç. ve Rezzan S. ile enişteleri Burhan S. ve Gökhan Ç. gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Muhammet Emin Kahraman ile anne ve babası tutuklanmış, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Tetikçi olduğu ileri sürülen Harun Erdem ise 9 Ağustos 2016'da polis ekiplerince saklandığı Ceyhan ilçesindeki bir evde yakalanmasının ardından tutuklanmıştı.

İddianamede, tetikçi olduğu ileri sürülen Erdem, Muhammet Emin Kahraman ile annesi ve babasının ağırlaştırılmış müebbet, olaya yardımcı olduğu ileri sürülen 4 yakınının ise 5'er yıl hapisle cezalandırılması istenmişti.