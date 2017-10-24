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"Yönetim olarak görevimizin başındayız"

24 Ekim 2017 Salı, 15:51
"Yönetim olarak görevimizin başındayız"

KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Basın Sözcüsü Koray Erikçi, yönetim olarak görevlerinin başında olduklarını söyledi.

Erikçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda oynadıkları ve 3-0 yenildikleri Osmanlıspor maçında takımda bir motivasyon düşüklüğü olduğunu gördüklerini ifade etti.

Motivasyon düşüklüğünü maçtan önce çıkan dedikodulara bağlayan Erikçi, "İlk yarı bizim kontrolümüzde geçen bir maçtı. İkinci yarı Osmanlıspor ilk atağında golü buldu. Takımımız bu golden sonra oyundan düştü. Sanırım maçtan önce çıkan birtakım söylentiler etkili oldu. Takımda motivasyonu biraz düşük gördük. Muhtemelen hocamız bunu bu hafta değerlendirir. Sosyal medyada ve birtakım yayın organlarında, yönetim kurulunun istifa ettiği, genel kurul kararı aldığı yönünde çıkan haberler takımı olumsuz etkiledi. Yönetim olarak görevimizin başındayız." şeklinde konuştu.

Koray Erikçi, kulüp hakkında çıkan asılsız iddiaların hem teknik heyette hem de oyuncularda tedirginlik oluşturduğunu bildirdi.

Erikçi, "Enerji düşüklüğü vardı. Bunu da maçta herkes izledi zaten. İnşallah hafta sonu oynayacağımız Demir Grup Sivasspor maçında motivasyon düşüklüğünü yükselteceğiz. Oyuncular, takım olarak sahaya çıkacak. Bu maçtan alacağımız 3 puanla tekrar 'biz buradayız' demek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


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