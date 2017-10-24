Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Boğazı kesilen genç kaldırımda bulundu

24 Ekim 2017 Salı, 15:52
Boğazı kesilen genç kaldırımda bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde boğazı kesilmiş halde bulunan genç hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bademlik Mahallesi Erikci Caddesi'nde yaralı bir kişinin kaldırımda yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğazı kesilen Ozan Uyanık'ı (27) Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunduğu tespit edilen Uyanık, ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde araştırma yapan ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Uyanık'ın nasıl yaralandığının belirlenmesi için çalışma başlattı.

İLGİLİ HABERLER
Öğrenciler ilk kez sinemayla buluştu
YEREL

ÖĞRENCİLER İLK KEZ SİNEMAYLA BULUŞTU

İşten çıkarılan işçilerin eylemi sona erdi
YEREL

İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLERİN EYLEMİ SONA ERDİ

Trakya Devlet Destekleri Zirvesi başladı
YEREL

TRAKYA DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ BAŞLADI
Yağ fabrikası deposunda yangın
YEREL

YAĞ FABRİKASI DEPOSUNDA YANGIN
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu
YEREL

KIRKLARELİ'NDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Alpullu Şeker Fabrikası'nın yeniden üretime başlaması üreticiyi sevindirdi
YEREL

ALPULLU ŞEKER FABRİKASI'NIN YENİDEN ÜRETİME BAŞLAMASI ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ