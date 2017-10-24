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İşten çıkarılan işçilerin eylemi sona erdi

24 Ekim 2017 Salı, 15:53
İşten çıkarılan işçilerin eylemi sona erdi

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'daki Şişecam'a bağlı Paşabahçe Cam Fabrikası'nda işten çıkarılan işçiler, protesto amacıyla başlattıkları "İş, Aş, Adalet Yürüyüşü"nü sona erdirdi.

Kristal-İş Sendikası Şube Başkanlığı önünde toplanarak 4 gün önce başlattıkları ve İstanbul Tuzla'daki Şişecam Genel Merkezi önünde bitmesini hedefledikleri yürüyüşü bitiren işçiler, işverenin teklifi üzerine sendika binasına geri döndü.

Kristal-İş Trakya Şube Başkanlığı önünde toplanan işçiler adına bir konuşan Aydın Şahin, Şişecam genel merkezinde bir toplantı yapıldığını belirterek, toplantıda, işverenin 90 kişinin Eskişehir'deki fabrikada işe başlayabileceğini, Eskişehir'e gitmek istemeyenlerin de teşvik uygulamasından faydalanacaklarını söylediğini aktardı.

Şahin, bugün itibariyle 90 cam işçisinin işe iadesinin yolunun açıldığını ifade etti.

Cam işçisinin "İş, Aş, Adalet" yürüyüşünün kararlılıkla sürdürüldüğünü ve başarı elde edildiğini kaydeden Şahin, şöyle konuştu:

''Kazanılan bu zafer önce bizim, sonra tüm cam işçilerinin ve en sonunda tüm işçi sınıfının zaferidir. 90 Trakyalı cam işçisinin bu mücadelesinde, sendika yöneticilerinin isteksiz tutumuna rağmen Trakya’da çalışan diğer arkadaşlarımızın ve Lüleburgaz halkının büyük payı olmuştur. 90 işçi ve diğer arkadaşlarımız ile birlikte hareket ederek, Türkiye’de eşine zor rastlanan bir mücadele sergilenmiştir. Bu zaferi Lüleburgaz ve Trakya halkının, bölgemizdeki belediyeler, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcilerinin, medya ve görsel basının yardımları ve katkıları ile elde ettiğimizi biliyoruz ve herkese buradan teşekkür ediyoruz.''

Konuşmanın ardından işçiler, bir süre daha slogan atarak dağıldı.

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