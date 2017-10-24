Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bursaspor'da kupa maçı hazırlıkları

24 Ekim 2017 Salı, 15:55

BURSA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 26 Ekim Perşembe günü deplasmanda Yeni Altındağ Belediyespor'la karşılaşacak Bursaspor, bir günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı.

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan, topla koordinasyonla devam eden antrenman, yarı sahada taktik ağırlıklı çalışmayla sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın sabah yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde kara yoluyla Ankara'ya gidecek.

İLGİLİ HABERLER
Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI
TOFAŞ, Dolomiti Energia maçına hazır
YEREL

TOFAŞ, DOLOMİTİ ENERGİA MAÇINA HAZIR
Bin 500 tır fuara mermer taşıdı
YEREL

BİN 500 TIR FUARA MERMER TAŞIDI
Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
YEREL

BURSA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ
Bursa 3. Uluslararası Blok Mermer Fuarı
YEREL

BURSA 3. ULUSLARARASI BLOK MERMER FUARI

3. Balkan Gençler Güreş Şampiyonası
YEREL

3. BALKAN GENÇLER GÜREŞ ŞAMPİYONASI
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe istifa etti
YEREL

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALTEPE İSTİFA ETTİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe istifa etti
YEREL

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALTEPE İSTİFA ETTİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
YEREL

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RECEP ALTEPE, GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI.

Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI