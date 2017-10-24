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Anıt ağacın zeytinlerinin yağı 50 bin liraya satıldı

24 Ekim 2017 Salı, 15:56
Anıt ağacın zeytinlerinin yağı 50 bin liraya satıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde bin 300 yıllık anıt ağaçtan toplanan zeytinlerden çıkarılan bir şişe yağ, açık artırmada 50 bin liraya satıldı.

Kaymakamlık ve belediyenin iş birliğinde düzenlenen "3. Mut Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu", Çınaraltı Parkı'nda gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, kutsal kitaplarda adı geçen zeytinin insanlar için şifa kaynağı olduğunu belirtti.

Mut'un, ülkenin zeytin rekoltesinin önemli bölümünü karşıladığını dile getiren Akyüz, "İlçemiz, ilaçsız organik zeytin üretimiyle adından söz ettirmiş, diğer bölgelerden farklılaşmıştır. 'Sağlık zeytinden, zeytin de Mut'tan gelir' anlayışıyla üreticilerimiz, fabrikalarımız, işçilerimiz, emeklerini ülkemizin beğenisine sunuyor." dedi.

Belediye Başkanı Nebi Yılmaz ise her zaman üreticilerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay da zeytinin sağlık açısından yararına işaret ederek, "Zeytin ağacı hayat kaynağı, hayat ağacıdır. Hepimiz gelip geçeceğiz fakat zeytin ağacı ayakta kalacak, gölgesiyle bize sağlık bahşedecektir." ifadelerini kullandı.

Zeytinin yanı sıra yaprakları ve zeytinyağının da şifalı olduğunu belirten Karatay, zeytin tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

Program kapsamında ilçedeki bin 300 yıllık anıt ağaçtan toplanan zeytinlerden çıkarılan bir şişe yağ, temsili törenle açık artırmaya çıkarıldı. Zeytinyağı, bir iş adamı tarafından 50 bin liraya satın alındı.

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