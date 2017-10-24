Besicilere "Ümranhanım" ve "Tatlıcak" desteği

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresince, Erzurum, Kars, Ağrı ve Sivas'ta çiftçilere "Ümranhanım" ve "Tatlıcak" çeşidi 300 ton tritikale tohumunun dağıtımı gerçekleştirildi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresinden yapılan açıklamaya göre, DAP İdaresi ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arasında 4 Ekim'de "Yem Bitkileri Üretiminin Artırılması Projesi" kapsamında protokol imzalandı. Bu kapsamda Ağrı, Erzurum, Kars ve Sivas'taki 231 çiftçiye, 13 bin 592 dekara ekilmek üzere 300 ton tritikale tohumu dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, silaj yapımının teşvik edilmesi amacıyla besin değeri yüksek olan tritikale tohumu dağıtılmasını desteklediklerini belirterek, projede başarılı sonuçlar alındıkça desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Demir, amaçlarının besicilerin hayvanları için kullanacağı yem sorununa çözüm bulmak olduğunu vurgulayarak, "Silaj hayvanlarda et ve süt verimini artırıyor. Çiftçiye sertifikalı tritikale tohumu dağıtılıp silajı yapılarak hem çiftçinin bu yem bitkisi hakkında bilgi sahibi olmasını hem de silaj yapımını öğrenerek kaliteli kaba yem üretilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu bitkinin tohumunu en az 50 dekar arazisi ve 20 büyükbaş hayvanı olan çiftçilere dağıttıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Proje çerçevesinde belirlenen illerde il ya da ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerince uygun bulunan 231 çiftçiye 13 bin 592 dekara ekilmek üzere 300 ton Ümranhanım ve Tatlıcak çeşidi tritikale tohumu dağıtımı gerçekleştirildi."