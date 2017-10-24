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Kırşehir'deki FETÖ/PDY davası

24 Ekim 2017 Salı, 16:04

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5'i tutuklu 11 sağlık çalışanının yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgüt üyeliğinden yargılanan tutuklu sanıklar A.R.G, H.İ.Ş, N.Y, T.D, Y.G. ile 6 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Mütalaasını veren savcı, sanıkların mevcut hallerinin devamını istedi.

Sanıklar, sağlık ve ailevi sorunlarını gerekçe göstererek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Y.G'nin tahliyesine, 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına, önceki duruşmada elektronik kelepçe uygulaması şartıyla tahliye edilen 4 sanık hakkında bu uygulamanın kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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