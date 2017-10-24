Muratbey Uşak'ta transfer

UŞAK (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Muratbey Uşak, ABD asıllı Bulgar oyun kurucu Earl Genard Calloway ile anlaştı.
Muratbey Uşak Genel Menajeri Fatihan Erdoğan, AA muhabirine yaptığa açıklamada, Darrin Dorsey'in gönderilmesinin ardından geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 34 yaşında ve 1,90 metre boyundaki Calloway ile anlaştıklarını söyledi.
Calloway'in ligi iyi tanıyan, tecrübeli bir oyuncu olduğunu kaydeden Erdoğan, "Takıma önemli katkısının olacağını düşünüyoruz. Bizim için önemli bir transfer. Dorsey'den boşalan mevkide iyi işler çıkaracak." diye konuştu.
Ligin 4. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile yapacakları maçın hazırlıklarının sürdüğünü belirten Erdoğan, Calloway'in bu müsabakada forma giyeceğini kaydetti.