Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muratbey Uşak'ta transfer

24 Ekim 2017 Salı, 16:11


UŞAK (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Muratbey Uşak, ABD asıllı Bulgar oyun kurucu Earl Genard Calloway ile anlaştı.

Muratbey Uşak Genel Menajeri Fatihan Erdoğan, AA muhabirine yaptığa açıklamada, Darrin Dorsey'in gönderilmesinin ardından geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 34 yaşında ve 1,90 metre boyundaki Calloway ile anlaştıklarını söyledi.

Calloway'in ligi iyi tanıyan, tecrübeli bir oyuncu olduğunu kaydeden Erdoğan, "Takıma önemli katkısının olacağını düşünüyoruz. Bizim için önemli bir transfer. Dorsey'den boşalan mevkide iyi işler çıkaracak." diye konuştu.

Ligin 4. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile yapacakları maçın hazırlıklarının sürdüğünü belirten Erdoğan, Calloway'in bu müsabakada forma giyeceğini kaydetti.

İLGİLİ HABERLER
Uşak Ticaret Borsası
YEREL

UŞAK TİCARET BORSASI
Uşak Ticaret Borsası
YEREL

UŞAK TİCARET BORSASI