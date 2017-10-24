Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk

HATAY (AA) - Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardımları ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
Türkiye'nin farklı illerinden Suriye'ye gıda ve ticari malzeme götüren tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Tırlar daha sonra Suriye'ya geçiş için Cilvegözü Sınır Kapısı'na yönelirken, gümrük kapısı önünde yoğunluk meydana geldi.
Öte yandan, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelerek Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan bazı Suriyeli ailelerin ülkelerine dönüş yaptıkları görüldü.
Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen ailelerin Türkiye'den çıkışları pasaportla sağlanıyor.