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Öğrenciler ilk kez sinemayla buluştu

24 Ekim 2017 Salı, 16:12
Öğrenciler ilk kez sinemayla buluştu

KIRKLARELİ (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen "Bir Milyon Öğrenci Sinemayla Buluşuyor" projesi kapsamında, Kırklareli'de sinemaya hiç gitmemiş öğrenciler, ilk kez beyaz perdeyle tanıştı.

Proje kapsamında özellikle köylerde yaşayan ve daha önce sinemaya hiç gitmemiş yaklaşık 5 bin öğrenci tespit edildi.

Projenin ilk gününde 250 öğrenci beyaz perdeyle tanıştı. Sinemaya gelen öğrenciler, patlamış mısır ve su ikramının ardından salonlara alındı.

İki salonda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler "İksir" filmini izledi.

Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından başlatılan projeyle Türkiye'de daha önce sinemaya gitmeyen 1 milyon öğrencinin sinemayla buluşturulacağını söyledi.

Projeyi önemsediklerini belirten Asan, öğrencilerin sinemaya gitmekten duyduğu mutluluğu gözlerinden okuduklarını dile getirdi.

Asan, kentte yaklaşık 5 bin öğrencinin sinemayla tanışacağını anlattı.

Öğrencilerden Naz Güney ise ilk kez sinemaya geldiğini belirterek, çok heyecanlı olduğunu kaydetti.

Etkinlik, 22 Aralık'ta sona erecek.

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