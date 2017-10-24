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Adana'daki kardeş cinayeti davası

24 Ekim 2017 Salı, 16:12

ADANA (AA) - Adana'da, tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Cihan Çimiş (35) ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyetinin söz verdiği tanık F.A, çalıştığı fırına gelen S.A'nın olay günü sanığa bir şeyler söylediğini belirterek "Bunun üzerine Cihan sinirlenip fırından ayrıldı. Ardından kardeşi Ramazan geldi. Ramazan’ın elinde bir bıçak vardı. Cihan'ı kastederek 'Öldüreceğim, asacağım, keseceğim' diyerek küfür ediyordu. O sırada Cihan yoktu. Biz kendisini sakinleştirmeye çalıştık. Ardından fırından ayrıldı. Yarım saat sonra Cihan'ın Ramazan'ı vurduğunu duydum." iddiasında bulundu.

Sanık avukatı ise müvekkilinin kardeşini öldürmesi için bir gerekçe olmadığını ileri sürerek "Müvekkilim kardeşini başından savuşturmak ve fevri bir davranışından dolayı kendisini korumak amacıyla bu eylemi yapmıştır. Öldürme kastı yoktur." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Sepici Mahallesi'nde, 3 Aralık 2016'da Cihan Çimişile kardeşi Ramazan Çimiş (28) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cihan Çimiş'in, kardeşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilmişti. Kaçan Çimiş, yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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