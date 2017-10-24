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Türk-İş Genel Başkanı Atalay:

24 Ekim 2017 Salı, 16:16
Türk-İş Genel Başkanı Atalay:

ANTALYA (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, üçüncü dilim gelir vergisindeki artışın itirazları üzerine tekrar yüzde 27'ye çekildiğini belirterek, "Şimdi yüzde 27'ye çektiler, güzel ama yüzde 27 de bizim için çok yüksek, kabul edilebilir tarafı yok. Bununla ilgili de çalışmaya, mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Atalay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Şeker-İş Sendikasına ait otelde Türk-İş Bölge Temsilciklerine yönelik İş Sağlığı ve Eğitimi seminerinin açılışına katıldı.

Burada konuşan Atalay, Türk-İş'in halen resmi olarak aidat aldığı 960 bin civarında üyesi olduğunu, bu yıl sonuna kadar bu sayının 1 milyonu aşacağını düşündüklerini söyledi.

Türk-İş'in ülkenin sigortası olduğunu ifade eden Atalay, "Şimdi biz kıdem tazminatını konuşmuyoruz. Böyle bir tazminat yok ortada, konuşmuyoruz. Bundan 3 ay evvel her gün kıdem tazminatını konuşuyorduk. Kıdem tazminatını bugün konuşmuyorsak, bunu konuşturmayanların başında Türk-İş geliyor, siz geliyoruz, hep beraber biz geliyoruz. Buradan bir defa daha ifade ediyorum, kıdem tazminatı, bizim son kalemiz, bununla ilgili olumsuz bir işin içine girerlerse altından kalkamazlar." diye konuştu.

- Taşeron işçi konusu

Şimdi gündemlerinde taşeron işçi konusu olduğunu belirten Atalay, ülkede 1 milyon civarında taşeron işçisi olduğunu, bunun da ancak 4'te 1'inde örgütlü olduklarını anlattı.

Taşeronla ilgili çalışmaları Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü dile getiren Atalay şunları söyledi:

"Bakanlık yetkileri çalışmayla ilgili sendikaları çağırsın. Bunun yanında 30 büyük şehirden bir bayan, bir erkek taşeronu çağırsın. Yani sadece bizim sendikaların üstüne bırakmasınlar. 30 büyük şehirden 60 kardeşimizi çağırsınlar, onların da görüşlerini alsınlar. Çünkü onlar yaşıyorlar, onlar çalışıyorlar. Her ne kadar biz onların 4'te 1'inde örgütlü olduğunu ifade ettiğim için bunu özelliklen söylüyorum. Yani olanlarla ve sendiklarla beraber daha sağlam bir çözüm buluruz diye düşünüyorum. İnşallah bununla ilgili yılsonuna kadar olumlu bir sonuç alırız."

Gelir vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki kesinti oranının yüzde 27'den yüzde 30'a çıkartıldığını, itirazları üzerine tekrar yüzde 27'yi muhafaza ettiklerini belirten Atalay, yüzde 27'lik vergi kesintisi oranının da çalışanlar için yüksek olduğunu söyledi. Atalay, "Şimdi yüzde 27'ye çektiler, güzel ama yüzde 27 de bizim için çok yüksek, kabul edilebilir tarafı yok. Bununla ilgili de çalışmaya, mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

Çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katıldığı seminer 2 gün sürecek.

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