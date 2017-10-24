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Kayseri'deki sosyal medyadan FETÖ/PDY propagandası

24 Ekim 2017 Salı, 16:17
Kayseri'deki sosyal medyadan FETÖ/PDY propagandası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, sosyal medyadan paylaşımlarda bulunup FETÖ/PDY propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen, daha önce meslekten ihraç edilen öğretmenler M.K, B.K. ve Y.A. ile özel sektör çalışanları A.Y. ve C.K, adliyeye sevk edildi.

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