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Samsun'da bıçakla yaralama ve darp iddiası

24 Ekim 2017 Salı, 16:18

SAMSUN (AA) - Samsun'da, bir kişiyi bıçakla yaraladığı, eski eşini de darbettiği iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Fatma Ç. (26), arkadaşı Burak Y. (27) ile çocuğunun velayeti konusunda görüşmek için eski eşi Enes I'nın İlkadım ilçesi Ferdi Çakmak Mahallesi'ndeki evine gitti.

Aralarında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Enes I, eski eşini darbetti, Burak Y'yi de göğsünden bıçakladı.

Yaralanan Burak Y. ile Fatma Ç, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alınan Enes I, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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