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Bacağı kırılan kızıl tilki tedavi edildi

24 Ekim 2017 Salı, 16:19
Bacağı kırılan kızıl tilki tedavi edildi

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane’de bacağı kırık halde bulunan kızıl tilki tedavi edildi.

Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekiplerince kent merkezinde yaralı bulunan kızıl tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kurumun veteriner hekimi tarafından yapılan ön muayenede tilkinin bacağının kırık olduğu tespit edildi.

Tedavi için Trabzon Kuzey Veteriner Kliniğine gönderilen tilkinin çekilen röntgen filminde humerusta kırık tespit edildi.

Kırık bacağına plak takılan kızıl tilki, Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözetim altına alındı.