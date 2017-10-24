Van Büyükşehir Belediyesinden yaklaşık 3 milyon liralık tasarruf

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesinin, 9 aylık süreçte yakıt ve yedek parça hizmetlerinde 2 milyon 711 bin lira tasarruf sağladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca KHK ile görevlendirme yapılmasının ardından 749 milyon 166 bin lira borçla devralınan Van Büyükşehir Belediyesi, tasarrufu ön plana çıkararak, makine, i̇kmal bakım ve onarım hizmetinde 9 ayda 2 milyon 711 bin lira tasarruf sağladı.

Edremit ilçesinde yaklaşık 3 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına ait alandaki 14 atölyede 60 personel çalışıyor.

Büyük bir özveriyle çalışan personel, 9 ayda 5 bin 300'ün üzerinde iş üreterek, önceki belediye dönemine göre iş gücünü artırdı.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Selim Elhansu, yaptığı yazılı açıklamada, belediye envanterinde 516 araç bulunduğunu belirtti.

Araçların hepsinin bakım, onarım ve yakıt ikmallerinin atölyelelerde yapıldığını ifade eden Elhansu, şunları kaydetti:

"Belediye envanterinde bulunan araçların 126'sı iş makinesi, diğerleri ise kamyon ve binek grubundan oluşmakta. Yedek parça kısmında 711 bin lira değerinde tasarruf sağladık. Yaptığımız 602 bin litrelik yakıt tasarrufunun parasal değeri 2 milyon liranın üzerinde. Ayrıca geçmiş dönemlere nazaran iş gücümüzde de yaklaşık 600-700 kalem artış sağladık."