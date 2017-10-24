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ZONGULDAK (AA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanlar Kurulu toplantısının sonuç bildirgesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) herhangi bir biriminin özelleştirilmesine izin verilmeyeceği ifade edildi.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bazı vergi kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'yla Maden Kanunu'nda yapılmak istenen değişiklikler görüşüldü.

Basına kapalı yapılan toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, Başkanlar Kurulu'nun, TBMM Genel Kurulu'nda Torba Yasa Tasarısı'nın 58. maddesinin tasarıdan çıkartılması için çalışmalarını sürdürmekte kararlı olduğu belirtildi.

Tasarının 58. maddesinde, "TTK ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir." ifadesinin yer aldığı hatırlatılan bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"Özelleştirmeyi hızlandırmak için yapılan bu düzenleme, sahaları bölerek iş güvenliği ve sağlığını daha da riske sokacaktır. Ruhsatların devri, denetimleri daha da zorlaştıracak ve yeni iş cinayetlerinin önünü açacaktır. Biz bunları anlatmaya ve bu düzenlemeye karşı çıkmaya her şart altında devam edeceğiz. TTK'nın herhangi bir biriminin özelleştirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Maden işçileri tek ses, tek yürek tüm dostları ve bölge halkıyla birlikte işine, aşına, ülkesinin ve milletinin geleceğine sahip çıkacaktır."



Sendika Temsilciler Kurulu'nun 25 Ekim'de toplanacağı aktarılan bildirgede, işçilere, sivil toplum örgütlerine, meslek odalarına bilgi verileceği ve yasa tasarısının TBMM Genel Kurulu'na geldiğinde farklı eylemlerin hayata geçirileceği kaydedildi.