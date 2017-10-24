Adana'da "kaçak tavuk kesimi" operasyonu

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ADANA (AA) - Adana’nın Ceyhan ilçesinde kaçak tavuk kesimi yapılan bir eve düzenlenen operasyonda 60 canlı hayvan ile yüzlerce kilogram et ele geçirildi, 3 kişi hakkına cezai işlem uygulandı.

Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Büyükmangıt Mahallesi'nde bir evde ruhsatsız ve hijyen koşullarına uyulmadan tavuk kesimi yapıldığını tespit etti.

Ekiplerin operasyonunda, sağlıksız koşullarda kesilen ve piyasaya sürülmeye çalışılan yüzlerce kilogram tavuk eti ile kesimi bekleyen 60 canlı tavuk ele geçirildi.



Kaçak kesim yapan ikisi Suriyeli 3 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.