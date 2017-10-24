Erzincan'da "Anadolu parsı" görüldüğü iddiası

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, soyu tükenme tehlikesi altındaki Anadolu parsı görüldüğü iddiası üzerine hayvanın görüntülenmesi için bölgede çalışma başlatıldı.

Orman ve Su İşleri Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce Erzincan başta olmak üzere yöredeki yaban hayatının araştırılması amacıyla kentteki farklı alanlara çeşitli ebat ve özelliklere sahip fotokapanlar yerleştirdi.

Bu süreçte yörede hayvancılıkla uğraşan bazı sürü sahiplerinin soyu tükenme tehlikesi bulunan Anadolu parsı gördüklerini ifade etmesi üzerine çalışmalar genişletildi.

Halen süren çalışmalar çerçevesinde yerleştirilen fotokapanlar aracılığıyla parsa ait bir görüntü ya da bulgu elde edilemedi. Fotokapanlar, kentte yaşamını sürdüren çok sayıda dağ keçisi, keklik, tilki ve vaşak gibi hayvanları ise kayıt altına aldı.

Erzincan Orman ve Su İşleri Şube Müdür Vekili Uğur Önel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurulan fotokapanlarla bölgede yaşayan bazı yabani hayvanların görüntülendiğini söyledi.

Önel, fotokapanlarla yaban hayvanlarının yaşam alanları, sayıları ve göç yollarını belirlemeye çalıştıklarını ifade ederek, çalışmalarını özellikle yeni tür ya da türler tespit etmek üzere yoğunlaştırdıklarını dile getirdi.

- "İnşallah ilimizde Anadolu Parsı varsa görüntülerini elde ederiz"

Bu nedenle fotokapanları hayvan varlığı analizi yapmak için yaban hayvanlarının yoğun olarak yaşadıkları bölgelere kurduklarını belirten Önel, şu bilgileri aktardı:

"Bu cihazlarımızı kurarken özellikle bölgemizde hayvancılıkla uğraşan sürü sahipleri Anadolu parsına benzer bir hayvanı zaman zaman bize tarif ettiler. Ancak Anadolu parsı ile alakalı şu ana kadar elimize herhangi bir görüntü geçmedi.Fotokapanlar sayesinde eğer ilimizde Anadolu parsı varsa görüntülerini elde ederiz."

Kentte, fotokapanların bulunduğu alanlardaki yaban hayatının izlenmesine devam edildiği kaydedildi.