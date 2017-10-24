Kocaeli'deki FETÖ/PDY davasında karar

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlamasıyla yargılanan eski Emniyet Müdürü Zeynettin Sağlam, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, il emniyet müdür yardımcısı vekiliyken açığa alınıp meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Zeynettin Sağlam ve avukatı Tahir Hakkı İskender katıldı.

Duruşmada, sanığın ByLock kullanımına ilişkin dosyaya gelen yeni tespitler ve tanık ifadesi okundu. Meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü M.Ö'nün etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinde, "Zeynettin Sağlam'ın cemaatle irtibatı vardır, cemaattendir." şeklinde beyanda bulunduğu ve ByLock ile ilgili ek raporda da 16 Ağustos 2014 ile 12 Haziran 2015 tarihleri arasında 151 bin 267 kez bağlantı yaptığı bilgisine yer verildiği kaydedildi.

Sağlam, savunmasında, aleyhinde ifade veren kişiyle sadece 3 ay çalıştıklarını ve hiç yan yana gelmediklerini söyleyerek, aşırı borçlanmış olmasından dolayı bu kişi hakkında soruşturma başlattığını, tanığın kendisine beslediği husumetten dolayı aleyhine ifade vermiş olabileceğini iddia etti.

ByLock programını kullanmadığını öne süren Sağlam, program üzerinden yazıştığı iddia edilen Kamil Çelik ve Cabir Yeşiltaş'la birlikte görev yaptıklarını, Alper isimli kişiyi ise tanımadığını ifade etti.

Cumhuriyet savcısı, önceki celsede verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan beraatını, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Tutuklu sanık Sağlam, esas hakkındaki savunmasında, 15 Temmuz akşamı sokağa çıkan insanları engellemediğini ve darbecilerle hareket etmediğini ifade ederek, o gece çelik yelek ve silahları polislere kendisinin dağıttığını belirtti.

Suçsuz olduğunu öne süren Sağlam, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, Sağlam'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan beraatına, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Sağlam'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.