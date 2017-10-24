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Eski vali yardımcısına FETÖ'den hapis cezası

24 Ekim 2017 Salı, 16:39

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski vali yardımcısı hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmedildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya eski Gaziantep Vali Yardımcısı tutuklu sanık Mehmet Ünlü ile avukatı katıldı.

Ünlü, savunmasında atılı suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Cumhuriyet Savcısı Berekat Aksoy, mütalaasında sanığın makamında hard diski kırılmış olan dizüstü bilgisayarında yapılan incelemede örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait ses ve görüntülerin tespit edildiğini ve Gülen'e ait fotoğrafların ele geçirildiğini kaydetti.

Ayrıca sosyal paylaşım sitelerinde de Gülen'e ait kitapların paylaşıldığını belirten Aksoy, sanığın oğlunu da örgütün okullarına gönderdiğine işaret ederek, atılı suçla cezalandırılmasını talep etti.

Tanık beyanlarını da göz önünde bulunduran mahkeme heyeti sanığı, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan TCK'nın 314/2 maddesi, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 ve 7/1 maddeleri gereğince 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanığı cezaevinde kaldığı süre ve sağlık sorunları nedeniyle tahliye etti.

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